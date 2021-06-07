Как отмечает Reuters, Китай усилил репрессивные меры в отношении криптовалютной торговли и майнинга. Это не последний шаг: ожидается, например, установление связи между законами страны об уголовных делах и криптовалютной активностью.

В прошлом месяце власти Китая пообещали положить конец добыче и торговле биткойнами. Регуляторы страны запретили связанные с криптовалютами финансовые и платёжные операции.

На прошедших выходных же многие учётные записи в Weibo заблокировали с официальным обоснованием, что они «нарушают законы и правила». Это назвали Судным днём для всех криптоэнтузиастов. «Государство ясно дало понять, что никакой китайской версии Илона Маска не будет существовать на китайском криптовалютном рынке», — добавил один из китайских специалистов.