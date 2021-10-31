Китай усилится беспилотниками и военной техникой с автопилотом ради конкуренции с США

Об этом рассказал Центр безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. Авторы отчёта пришли к выводу, что китайские лидеры рассматривают технологии ИИ как ключ к превращению НОАК в военную силу «мирового класса», конкурентоспособную на глобальном уровне. Китай считает сильным противником США, поэтому стремится обойти американцев во внедрении автономных систем.

Авторы отчёта увидели, что НОАК уделяет особое внимание разработке автономных транспортных средств и использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности разведки и распознавания целей. Китайцы также сильно заинтересованы в беспилотниках. Хотят использовать стаи дронов, как следует из заключенных контрактов.