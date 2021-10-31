Китай усилится беспилотниками и военной техникой с автопилотом ради конкуренции с США

Наука и технологии
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Китай усилится беспилотниками и военной техникой с автопилотом ради конкуренции с СШАНОАК тратит много денег на новые технологии
США узнали, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК), похоже, тратит примерно столько же денег на технологии искусственного интеллекта, что и американцы. Согласно новому отчёту, НОАК добилась «огромного прогресса» в приобретении ИИ-систем для боевых и вспомогательных операций.
Об этом рассказал Центр безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. Авторы отчёта пришли к выводу, что китайские лидеры рассматривают технологии ИИ как ключ к превращению НОАК в военную силу «мирового класса», конкурентоспособную на глобальном уровне. Китай считает сильным противником США, поэтому стремится обойти американцев во внедрении автономных систем.
Авторы отчёта увидели, что НОАК уделяет особое внимание разработке автономных транспортных средств и использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности разведки и распознавания целей. Китайцы также сильно заинтересованы в беспилотниках. Хотят использовать стаи дронов, как следует из заключенных контрактов.
Источник: The Record