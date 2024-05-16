Китай ускорил импортозамещение в автопромышленности

В настоящее время только около 10% автомобильных чипов в Китае производятся на месте, несмотря на то, что на страну приходится треть мировых продаж автомобилей. Новые рекомендации, хотя и не являются обязательными, стимулируют соблюдение требований через систему наград или кредитов.

Этот шаг совпал по времени с введением США значительных тарифов на китайские электромобили и полупроводники. Китайские чипмейкеры, которых в меньшей степени затрагивают американские экспортные ограничения на передовые технологии, могут выиграть от роста местного спроса на автомобильные микросхемы, такие как датчики и микроконтроллеры.