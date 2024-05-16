Китай ускорил импортозамещение в автопромышленности

Опубликовано 16 мая 2024, 21:00
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Китай ускорил импортозамещение в автопромышленностиНа фоне напряженности с США
Министерство промышленности и информационных технологий Китая призывает ведущих автопроизводителей страны, включая SAIC Motor, BYD и GAC Motor, к 2025 году обеспечить производство до 25% микросхем местным производством. Эта инициатива направлена на «укрепление самостоятельности» Китая в цепочке поставок полупроводников в условиях обострения технологического конфликта с США.
В настоящее время только около 10% автомобильных чипов в Китае производятся на месте, несмотря на то, что на страну приходится треть мировых продаж автомобилей. Новые рекомендации, хотя и не являются обязательными, стимулируют соблюдение требований через систему наград или кредитов.
Этот шаг совпал по времени с введением США значительных тарифов на китайские электромобили и полупроводники. Китайские чипмейкеры, которых в меньшей степени затрагивают американские экспортные ограничения на передовые технологии, могут выиграть от роста местного спроса на автомобильные микросхемы, такие как датчики и микроконтроллеры.