Китай успешно запустил экспериментальный многоразовый космолёт

В пятницу Китай успешно запустил экспериментальный многоразовый космический аппарат для тестирования технологий, которые помогут поддерживать деятельность человека в космосе. Об этом сообщают государственные СМИ КНР.

Космолёт вывела на орбиту ракета-носитель Чанчжэн-2F. Как ожидается, после работы на орбите аппарат вернётся на целевую посадочную площадку. Более подробная информация о космолёте пока не сообщается.