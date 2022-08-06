Наука и технологии
Сегодня в 16:46
1 мин.

Китай успешно запустил экспериментальный многоразовый космолёт

Какие задачи он выполняет, неясно
Китай объявил об успешном запуске многоразового космического аппарата. Он может быть аналогом американского Boeing X-37, который подозревают в выполнении военных задач.
Китай успешно запустил экспериментальный многоразовый космолёт

В пятницу Китай успешно запустил экспериментальный многоразовый космический аппарат для тестирования технологий, которые помогут поддерживать деятельность человека в космосе. Об этом сообщают государственные СМИ КНР.

Космолёт вывела на орбиту ракета-носитель Чанчжэн-2F. Как ожидается, после работы на орбите аппарат вернётся на целевую посадочную площадку. Более подробная информация о космолёте пока не сообщается.

Источник:Aroged
Теги:
#Китай
,
#космос
Новости партнеров
Новости партнеров