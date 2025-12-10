Китай установил новый рекорд с тремя запусками ракеты Long March за 19 часов

Опубликовано 10 декабря 2025, 17:541 мин.
Китай установил новый рекорд с тремя запусками ракеты Long March за 19 часовТо ли ещё будет
Китай установил новый национальный рекорд по запуску ракет, отправив три ракеты Long March в космос менее чем за 19 часов. Эти пуски увеличили общее число орбитальных запусков Китая в 2025 году до 83, превысив прошлогодний показатель в 68.
Серия стартов началась 8 декабря с Long March 6A, которая вывела на низкую околоземную орбиту спутники широкополосной сети Guowang. Второй запуск: Long March 4B доставила на орбиту засекреченный спутник Yaogan 47 для военных целей. Третий старт — Long March 3B вывела ещё один секретный спутник TJSW-22.
Все три старта произошли в один день по пекинскому времени.