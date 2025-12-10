Китай установил новый рекорд с тремя запусками ракеты Long March за 19 часов

Серия стартов началась 8 декабря с Long March 6A, которая вывела на низкую околоземную орбиту спутники широкополосной сети Guowang. Второй запуск: Long March 4B доставила на орбиту засекреченный спутник Yaogan 47 для военных целей. Третий старт — Long March 3B вывела ещё один секретный спутник TJSW-22.

Все три старта произошли в один день по пекинскому времени.