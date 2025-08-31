Китай установил самую мощную в мире ветряную турбину

Турбина является крупнейшей по мощности и размеру: диаметр её лопастей превышает 310 метров, а высота башни — 185 метров.

Турбина предназначена для районов с ветром 8 м/с и выше. При средней скорости ветра 10 м/с она способна вырабатывать 100 ГВт·ч в год, что хватит для обеспечения электроэнергией 55 000 домов. Это также позволит сократить потребление угля на 30 000 тонн и снизить выбросы CO₂ на 80 000 тонн. Турбина устойчива к ветру до 200 км/ч.

В мае компания завершила статические испытания лопастей, сейчас турбина проходит другие тесты, которые могут занять до года перед окончательной сертификацией.