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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 21:11
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Китай в разы расширит свой космодром

Наращивая усилия в области коммерческой космонавтики
Космические амбиции Китая растут: в связи с резким ростом числа запусков страна значительно расширяет Хайнаньскую коммерческую стартовую площадку. Строительство второй из двух стартовых площадок близится к завершению, первая площадка может принять дебютный запуск уже в июне этого года. Но это только начало.
Китай в разы расширит свой космодром
© Ferra

Го Цян, официальный представитель космической отрасли Хайнаня, раскрыл планы еще двух этапов расширения, намекая на то, что в общей сложности будет 10 стартовых площадок для жидкостных и твердотопливных ракет. Цель? Справиться с резким увеличением количества запусков.

Помимо пусковых мощностей, Китай также строит «спутниковую суперфабрику», способную массово производить 1 000 спутников в год. В сочетании с бурным ростом производства малых спутников это создает картину бурного развития китайской космической промышленности.

Этот рост не происходит в одиночку. Как центральные, так и местные власти активно поощряют коммерческую космическую деятельность. Пекин стремится привлечь крупные космические компании и стимулировать инновации, а Шанхай планирует будущее с 50 ежегодными запусками ракет и 600 коммерческими спутниками к 2025 году.

Источник:SpaceNews
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#Китай
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#строительство