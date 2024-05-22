Китай в разы расширит свой космодром

Го Цян, официальный представитель космической отрасли Хайнаня, раскрыл планы еще двух этапов расширения, намекая на то, что в общей сложности будет 10 стартовых площадок для жидкостных и твердотопливных ракет. Цель? Справиться с резким увеличением количества запусков.

Помимо пусковых мощностей, Китай также строит «спутниковую суперфабрику», способную массово производить 1 000 спутников в год. В сочетании с бурным ростом производства малых спутников это создает картину бурного развития китайской космической промышленности.

Этот рост не происходит в одиночку. Как центральные, так и местные власти активно поощряют коммерческую космическую деятельность. Пекин стремится привлечь крупные космические компании и стимулировать инновации, а Шанхай планирует будущее с 50 ежегодными запусками ракет и 600 коммерческими спутниками к 2025 году.