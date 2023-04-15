Китай в рекордных масштабах скупает станки для производства микросхем

Цифры получены из отчета SEMI, отраслевым органом по производству электроники и цепочке поставок. Особая “страсть” Китая к покупке этого оборужования, вероятно, вызвано действиями США по ограничению способности Китая производить собственные передовые чипы. В чем, кстати, Штатам помогают Нидерланды и Япония.

“Рекордно высокий уровень продаж оборудования для производства полупроводников в 2022 году обусловлен стремлением отрасли наращивать мощности фабрик, необходимые для поддержки долгосрочного роста и инноваций на ключевых конечных рынках, включая высокопроизводительные вычисления и автомобилестроение”, - заявил президент и генеральный директор SEMI Аджит Маноча.