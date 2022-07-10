Китай вложит деньги в метавселенную ради восстановления экономики

Ожидается, что новая инициатива, которая включает в себя поддержку развития экологичных проектов, «создаст преимущества для будущего развития» и станет «отправной точкой для ускорения восстановления экономики». Чиновники считают, что такие отрасли, как метавселенная и умные терминалы, будут постоянно стимулировать новые бизнес-схемы и модели. Есть мнение, что это привело бы к появлению «убойных» приложений и популярных продуктов, имеющих огромную рыночную стоимость.

Финансирование в $1,5 млрд поможет Шанхаю создать 10 ведущих компаний и 100 небольших предприятий, которые к 2025 году смогут запустить не менее 100 «эталонных продуктов и услуг».