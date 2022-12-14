Китай вложит около $143 млрд на поддержку производства микросхем

Пекин планирует развернуть использовать этот бюджет в течение пяти лет, в основном в виде субсидий и налоговых кредитов, чтобы поддержать производство полупроводников и исследовательскую деятельность внутри страны, сообщили источники.

По мнению аналитиков, это также вызовет дальнейшее беспокойство в США и их союзниках. Некоторые американские законодатели уже обеспокоены тем, что Китай наращивает мощности по производству чипов. План может быть реализован уже в первом квартале следующего года.

По словам источников, большая часть финансовой помощи будет использована для субсидирования закупок отечественного полупроводникового оборудования китайскими фирмами, в основном заводами по производству полупроводников. Такие компании будут иметь право на субсидию в размере 20% от стоимости закупок.