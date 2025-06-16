Наука и технологии
Опубликовано 16 июня 2025, 06:00
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Китай вместе с европейскими партнёрами запустил спутник CSES-2

Для мониторинга землетрясений
Китай успешно запустил спутник CSES-2 (также известный как Zhangheng-2), созданный для изучения «электромагнитных явлений, связанных с природными катастрофами», такими как землетрясения.
Китай вместе с европейскими партнёрами запустил спутник CSES-2

© Ferra.ru

Запуск прошёл 14 июня с космодрома Цзюцюань на ракете Long March 2D. Спутник был создан в сотрудничестве с Италией и Австрией. Он является улучшенной версией аппарата CSES-1, запущенного в 2018 году.

CSES-2 будет наблюдать за электрическими и магнитными полями Земли, а также за аномалиями, которые могут предшествовать землетрясениям, извержениям вулканов, штормам и другим стихийным бедствиям. Он оснащён девятью научными приборами, включая датчики, разработанные Китаем, Италией и Австрией.

Аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 507 км и рассчитан на работу в течение шести лет.

Источник:spacenews
Автор:Максим Многословный
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