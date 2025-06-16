Китай вместе с европейскими партнёрами запустил спутник CSES-2

Запуск прошёл 14 июня с космодрома Цзюцюань на ракете Long March 2D. Спутник был создан в сотрудничестве с Италией и Австрией. Он является улучшенной версией аппарата CSES-1, запущенного в 2018 году.

CSES-2 будет наблюдать за электрическими и магнитными полями Земли, а также за аномалиями, которые могут предшествовать землетрясениям, извержениям вулканов, штормам и другим стихийным бедствиям. Он оснащён девятью научными приборами, включая датчики, разработанные Китаем, Италией и Австрией.

Аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 507 км и рассчитан на работу в течение шести лет.