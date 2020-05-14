Наука и технологии
Сегодня 20:09
Китай вооружился новыми танками на замену клонам советского Т-54
Они называются Тип 15
Китай вооружился новыми танками Тип 15 на замену клонам советского Т-54. Китайская армия уже задействует новую технику на учениях.
Об этом пишет «Российская газета». Она напоминает, что впервые лёгкие танки Тип 15 были представлены в прошлом году на военном параде. При этом, как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, новая боевая машина во многом оригинальна. Хоть её называют легкой, в наиболее защищённой комплектации боевая масса танка достигает уже 36 тонн. Столько же весит устаревший тип 59. Его называют клоном советского танка Т-54А.
Именно Тип 59 призван заменить новый «пятнадцатый», пишет «Российская газета». Если устаревший танк можно поразить не самым новым ручным противотанковым оружием, то Тип 15 уже намного более устойчив к выстрелам из ручного противотанкового гранатомёта.