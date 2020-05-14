Китай вооружился новыми танками на замену клонам советского Т-54

Об этом пишет «Российская газета». Она напоминает, что впервые лёгкие танки Тип 15 были представлены в прошлом году на военном параде. При этом, как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, новая боевая машина во многом оригинальна. Хоть её называют легкой, в наиболее защищённой комплектации боевая масса танка достигает уже 36 тонн. Столько же весит устаревший тип 59. Его называют клоном советского танка Т-54А.

Именно Тип 59 призван заменить новый «пятнадцатый», пишет «Российская газета». Если устаревший танк можно поразить не самым новым ручным противотанковым оружием, то Тип 15 уже намного более устойчив к выстрелам из ручного противотанкового гранатомёта.