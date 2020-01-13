Китай вооружился самым мощным боевым кораблём в истории

Эсминец разработали полностью в Китае. Местные СМИ назвали его символом развития национального флота. Эскадренный миноносец четвёртого поколения имеет водоизмещение крейсера — 10 тысяч тонн. Своими размерами он уступает только американскому стелс-эсминцу Zumwal. Но зато превосходит его по вооружению. Китайский корабль имеет 112 пусковых ячеек для противокорабельных, крылатых, противолодочных и зенитных ракет. У Zumwalt таких ячеек 80.

Сообщается, что в «Наньчане» используются стелс-технологии. Например, надстройка Type 055 имеет небольшие размеры и лишена иллюминаторов. Корабль может нести два больших вертолёта.

Напомним, в России сейчас разрабатывается проект эскадренных миноносцев проекта 23560 (шифр «Лидер»). Корабли получат ядерную силовую установку.