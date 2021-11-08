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Китай воссоздал в пустыне американский военный флот

Это заметили по спутниковых снимкам
Американцы опубликовали спутниковые снимки, на которые попали макеты авианосца и эсминца ВМС США, построенные в китайской пустыне.
Китай воссоздал в пустыне американский военный флот

Отмечается, что китайцы построили полноразмерные макеты авианосца типа Gerald R. Ford и эсминца класса Arleigh Burke. «Американский флот» расположен рядом с полигоном, на котором Китай испытывала ранние версии противокорабельных баллистических ракет DF-21D. Можно сделать вывод, что макеты используются для испытаний. При этом они оснащены измерительной аппаратурой.

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На спутниковых снимках видно, что один из объектов выглядит как палуба авианосца без «острова». Некоторые из макетов явно подвижные. Одна из платформ, например, установлена на рельсы с шестиметровой колеей.

Американские военные пришли к выводу, что «флот» появился в китайской пустыне в 2019 году.

Источник: Российская газета