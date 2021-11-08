Китай воссоздал в пустыне американский военный флот

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Китай воссоздал в пустыне американский военный флотЭто заметили по спутниковых снимкам
Американцы опубликовали спутниковые снимки, на которые попали макеты авианосца и эсминца ВМС США, построенные в китайской пустыне.
Отмечается, что китайцы построили полноразмерные макеты авианосца типа Gerald R. Ford и эсминца класса Arleigh Burke. «Американский флот» расположен рядом с полигоном, на котором Китай испытывала ранние версии противокорабельных баллистических ракет DF-21D. Можно сделать вывод, что макеты используются для испытаний. При этом они оснащены измерительной аппаратурой.
На спутниковых снимках видно, что один из объектов выглядит как палуба авианосца без «острова». Некоторые из макетов явно подвижные. Одна из платформ, например, установлена на рельсы с шестиметровой колеей.
Американские военные пришли к выводу, что «флот» появился в китайской пустыне в 2019 году.
Источник: Российская газета