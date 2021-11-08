Китай воссоздал в пустыне американский военный флот

На спутниковых снимках видно, что один из объектов выглядит как палуба авианосца без «острова». Некоторые из макетов явно подвижные. Одна из платформ, например, установлена на рельсы с шестиметровой колеей.

Американские военные пришли к выводу, что «флот» появился в китайской пустыне в 2019 году.