Китай впервые добрался до Марса

Сообщается, что посадка произошла в 02:18 по московскому времени в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Аппарат сел полностью в автоматическим режиме.

Весь «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Запустили его в июле 2020 года. Почти два месяца аппарат искал место посадки. В итоге капсула с посадочным модулем и марсоходом вошла в атмосферу Марса.

Отмечается, что посадка была сложной из-за автономного режима. Любая ошибка могла бы привести к печальному исходу.

Стоит упомянуть, что Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, которая смогла добраться до Марса.