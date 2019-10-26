Китай впервые начнёт шифровать данные для защиты властей

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. В его рамках компетентные органы власти будут контролировать криптографические стандарты. Последние, кстати, станут подразделяться на ключевые, общепринятые и коммерческие типы шифрования.

Этот закон власти Китая приняли для того, чтобы избежать в будущем утечек данных, способных навредить государственным структурам страны, компаниям и частным лицам. В документе также прописаны наказания, которые будут применяться при нарушении установленных принципов безопасности.

В Китае также начнут уделять внимание подготовке квалифицированных специалистов в области криптографии и поощрять их работу в национальных интересах.