Наука и технологии
Сегодня 10:39
Китай впервые оштрафовал разработчиков за выпуск не одобренной компартией игры
Штраф в семь раз превысил доходы
Китайских разработчиков власти страны оштрафовали на 700 тысяч юаней (около $100 тысяч) за выпуск игры, не получившей лицензию. Это значит, что регуляторы Китая не проверили игру на содержание запрещённых тем. К таковым, например, относятся исторические события, которые не считаются правдивыми с точки зрения правящей партии страны.
Сообщается, что штраф для разработчиков был назначен впервые с момента реструктуризации китайского игрового регулятора. Размер штрафа в семь раз превысил общую сумму доходов компании-создателя игры. В соответствии с законом государство имеет право взимать с разработчиков игр, не получивших лицензию, средства, превышающие доходы от пяти до десяти раз.
Напомним, в апреле китайские регуляторы ввели новые требования к выпуску компьютерных игр. Лицензию с тех пор могут не получить тайтлы, в которых показана жестокость и эротика или приводятся не соответствующие официальной версии факты об истории Китая.