Китай впервые оштрафовал разработчиков за выпуск не одобренной компартией игры

Сообщается, что штраф для разработчиков был назначен впервые с момента реструктуризации китайского игрового регулятора. Размер штрафа в семь раз превысил общую сумму доходов компании-создателя игры. В соответствии с законом государство имеет право взимать с разработчиков игр, не получивших лицензию, средства, превышающие доходы от пяти до десяти раз.

Напомним, в апреле китайские регуляторы ввели новые требования к выпуску компьютерных игр. Лицензию с тех пор могут не получить тайтлы, в которых показана жестокость и эротика или приводятся не соответствующие официальной версии факты об истории Китая.