Китай впервые показал запуск ракеты, похожей на гиперзвуковую DF-17

По мнению китайского военного эксперта Сун Чжунпина, армия КНР тем самым продемонстрировала свой боевой потенциал в связи с возможным визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Чжунпин считает, что показанную ракету можно запускать автономно в любое время и из любого места, он называет её манёвренным и универсальным оружием. DF-17 якобы может поражать не только неподвижные, но и медленно движущиеся цели.

Сегодня офис Нэнси Пелоси опубликовал программу поездки по странам Азии. Спикер планирует посетить с делегацией Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Японию. О визите на Тайвань не сообщалось.