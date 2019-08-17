Китай впервые запустил спутники с новой ракетой

Китай совершил первый запуск новой микро-ракеты Цзелун-1. Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Ракета успешно вывела на орбиту три спутника, которые будут использоваться китайскими компаниями для дистанционного зондирования, связи и предоставления услуг в области интернета вещей.

Твердотопливная Цзелун-1 должна стать первой в серии малогабаритных ракет-носителей. Она способна нести до 150 килограммов полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Цзелун-1 достигает 19,5 м в длину, а в диаметре составляет 1,2 м. Ее вес превышает 23 тонны.

Как утверждают китайские специалисты, это самая легкая по весу и эффективная для доставки грузов из всех твердотопливных ракет КНР.