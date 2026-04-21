Китай введет правила для ИИ-двойников людей

Такие «цифровые люди» сейчас очень популярны в Китае. Их используют не только для общения с умершими родственниками, но и в соцсетях, рекламе.

Но у технологии есть и «тёмные» стороны. Чтобы «навести порядок», власти Китая предложили новые правила. Компании должны будут чётко помечать, что ролик или голос созданы ИИ. Нельзя делать цифровую копию человека без его согласия. Запрещено использовать двойников для мошенничества или «распространения лжи».

За нарушение грозят штрафы до 200 000 юаней (около 2,2 миллиона рублей). Обсуждение новых правил продлится до мая.