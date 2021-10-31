Китай ввёл деньги со сроком годности: будет ли так же в России?Рассказывает журналист «Ведомостей»
В Китае запустился проект, направленный на внедрение цифрового юаня, имеющего определённый срок годности, пишет издание «Ведомости». При этом такой эксперимент является одним из шагов по изменению мировой системы финансов, отмечают специалисты. Китайское правительство же хочет таким образом избавиться от зависимости от США: ожидается, что юань в итоге заменит доллар на мировом рынке.
Некоторое время назад 100 тысяч жителей города Шэньчжэнь получили по 200 цифровых юаней. На пользование деньгами давалось 10 дней, причём покупать на них можно было лишь в магазинах, список которых был сформирован властями. При этом гражданам нужно было скачать себе приложение и ввести там персональные данные. Несмотря на то что всё это делается якобы анонимно, китайские представители отмечают: за юанем на самом деле «установлен контроль сверху».
Китай также подчёркивает, что такой «временный» юань способен избавить экономику от кризисов. Тратиться будут деньги в периоды рецессии. Может применяться такая валюта и для реализации крупных проектов: после окончания проекта средства просто будут исчезать.
Финансовой сфере действительно необходимы изменения. Так, в США сейчас обсуждается вероятность дефолта страны. Конечно, в этом году этого не произойдёт, но бесконечно так продолжаться не может. А такое решение, как заставить покупателя платить больше, установив высокие цены и налоги на мясные продукты или бензин, не ново и точно не помогает бороться с бедностью.
Вице-президент ВЭБ Дмитрий Аксаков отмечает, что в будущем вполне возможно появится бартерная система, но на новых основаниях. А первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк добавляет, что, вероятно, уже скоро банки станут предлагать льготные кредиты гражданам, которые, например, сортируют мусор либо отказываются от использования автомобиля. Главная проблема - сформулировать систему учёта подобных «заслуг».
Когда речь идёт о «временных» деньгах, вспоминаются трудодни, бывшие в СССР при Сталине. Колхозники получали не деньги, а только отметки, которые можно было «потратить» лишь в одном магазине. Это всё очень похоже на новую китайскую систему цифрового юаня. А отсутствие паспортов у крестьян можно сравнить с системой социального рейтинга в Китае.
Как подчёркивает один из экспертов, такая система социального рейтинга может быть идеальной для учёта «заслуг», но сама по себе выглядит она очень жутко.
Николай Дмитрик, заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики юрфака МГУ, ведущий эксперт по «временным» деньгам, говорит, что идея ограниченных во времени средств «отменяет как таковые и зарплату, и налоги, и полностью трансформирует денежные отношения». Он также уверен, что в любом случае весь мир перейдёт на такую валюту, а в концепциях цифрового рубля, над которыми работают ЦБ и Сбер, уже есть большая часть элементов этой системы.
Теперь - непосредственно об изменениях. Во-первых, перестанут существовать налоги (всё будет сразу взиматься с транзакции цифрового рубля). Примерный же срок хранения денег составить три-пять лет. Во-вторых, исчезнет зарплата как таковая, но вместе с тем появится «аналог базового дохода». Эмитировать деньги при этом будет сам гражданин. Другими словами, будет браться какая-то часть ВВП РФ за год и распределяться между жителями страны. По мнению специалиста, сейчас важнейшим ресурсом и средством накопления становятся уже не деньги, а внимание, то есть лайки, репосты.
Павел Пряников, публицист и визионер, считает, что описанная Дмитриком новая система действительно появится в России, но ещё не скоро. Объясняется это тем, что внедрять подобную программу быстро слишком опасно для экономики. Однако уже сейчас мы видим отголоски этого будущего без накоплений и собственности: имущество и услуги сдаются в аренду.
В то же время, по словам Игоря Николаева, директора Института стратегического анализа компании «ФБК Grant Thornton», деньги с ограниченным сроком годности - это всё же не деньги сами по себе, так как последние - «это универсальное средство платежа и накопления». У «временных» денег универсальности как свойства нет. На данный момент, предполагает эксперт, эксперименты пока что ими и останутся.