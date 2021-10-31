Китай ввёл деньги со сроком годности: будет ли так же в России?

Финансовой сфере действительно необходимы изменения. Так, в США сейчас обсуждается вероятность дефолта страны. Конечно, в этом году этого не произойдёт, но бесконечно так продолжаться не может. А такое решение, как заставить покупателя платить больше, установив высокие цены и налоги на мясные продукты или бензин, не ново и точно не помогает бороться с бедностью.

Вице-президент ВЭБ Дмитрий Аксаков отмечает, что в будущем вполне возможно появится бартерная система, но на новых основаниях. А первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк добавляет, что, вероятно, уже скоро банки станут предлагать льготные кредиты гражданам, которые, например, сортируют мусор либо отказываются от использования автомобиля. Главная проблема - сформулировать систему учёта подобных «заслуг».

Когда речь идёт о «временных» деньгах, вспоминаются трудодни, бывшие в СССР при Сталине. Колхозники получали не деньги, а только отметки, которые можно было «потратить» лишь в одном магазине. Это всё очень похоже на новую китайскую систему цифрового юаня. А отсутствие паспортов у крестьян можно сравнить с системой социального рейтинга в Китае.

Как подчёркивает один из экспертов, такая система социального рейтинга может быть идеальной для учёта «заслуг», но сама по себе выглядит она очень жутко.

Николай Дмитрик, заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики юрфака МГУ, ведущий эксперт по «временным» деньгам, говорит, что идея ограниченных во времени средств «отменяет как таковые и зарплату, и налоги, и полностью трансформирует денежные отношения». Он также уверен, что в любом случае весь мир перейдёт на такую валюту, а в концепциях цифрового рубля, над которыми работают ЦБ и Сбер, уже есть большая часть элементов этой системы.

Теперь - непосредственно об изменениях. Во-первых, перестанут существовать налоги (всё будет сразу взиматься с транзакции цифрового рубля). Примерный же срок хранения денег составить три-пять лет. Во-вторых, исчезнет зарплата как таковая, но вместе с тем появится «аналог базового дохода». Эмитировать деньги при этом будет сам гражданин. Другими словами, будет браться какая-то часть ВВП РФ за год и распределяться между жителями страны. По мнению специалиста, сейчас важнейшим ресурсом и средством накопления становятся уже не деньги, а внимание, то есть лайки, репосты.

Павел Пряников, публицист и визионер, считает, что описанная Дмитриком новая система действительно появится в России, но ещё не скоро. Объясняется это тем, что внедрять подобную программу быстро слишком опасно для экономики. Однако уже сейчас мы видим отголоски этого будущего без накоплений и собственности: имущество и услуги сдаются в аренду.

В то же время, по словам Игоря Николаева, директора Института стратегического анализа компании «ФБК Grant Thornton», деньги с ограниченным сроком годности - это всё же не деньги сами по себе, так как последние - «это универсальное средство платежа и накопления». У «временных» денег универсальности как свойства нет. На данный момент, предполагает эксперт, эксперименты пока что ими и останутся.