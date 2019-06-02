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Китай выбрал компанию для мести США за Huawei

FedEx
Китайские власти начали расследование в отношении крупной американской логистической компании FedEx. Производитель смартфонов Huawei, внесённый в «чёрный список» Министерства торговли США, пожаловался на нарушение компанией прав китайских потребителей.

Так Huawei указал на проблемы с доставкой компанией товаров заказчикам из-за ошибок при учёте данных китайских пользователей. Это может стать причиной для запрета FedEx работать на китайском рынке. Стоит отметить, что данный рынок считается крупнейшим по числу клиентов логистических служб.

Эксперты уже подсчитали, что, если Китай запретит FedEx работать на территории страны, то американская компания потеряет почти четверть прибыли. Кроме того, без работы останутся около 50 тысяч сотрудников. Многие рассматривают это как месть Китая США за санкции в сторону компании Huawei.

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