Китай выбрал компанию для мести США за Huawei

Так Huawei указал на проблемы с доставкой компанией товаров заказчикам из-за ошибок при учёте данных китайских пользователей. Это может стать причиной для запрета FedEx работать на китайском рынке. Стоит отметить, что данный рынок считается крупнейшим по числу клиентов логистических служб.

Эксперты уже подсчитали, что, если Китай запретит FedEx работать на территории страны, то американская компания потеряет почти четверть прибыли. Кроме того, без работы останутся около 50 тысяч сотрудников. Многие рассматривают это как месть Китая США за санкции в сторону компании Huawei.