Китай выиграл очередную "космическую гонку" с США

Служебный модуль, который сыграл важную роль в доставке 1,731 килограмма свежих лунных образцов на Землю в декабре 2020 года, сейчас находится на далекой ретроградной орбите (DRO) вокруг Луны, согласно данным любительских спутниковых трекеров.

Спутниковый трекер Скотт Тилли и другие, в том числе Жан-Люк Милетт и Эдгар Кайзер, следили за перемещениями "Чанъэ-5" в космосе и после нескольких месяцев наблюдений предоставили доказательства новой лунной орбиты.

На далекой ретроградной орбите космический аппарат взаимодействует с двумя гравитационно стабильными областями перед и за Луной по отношению к Земле. Расстояние до Луны позволяет космическому аппарату выходить на орбиту лишь раз в несколько недель.

Такая орбита не использовалась ранее, но ее планирует использовать миссия НАСА Artemis 1, которая состоится в этом году.