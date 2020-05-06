Китай выпустит бомбардировщик-невидимку на пять лет раньше ожидаемого

Как напоминает издание «Коммерсант», ранее предполагалось, что стелс-бомбардировщик появится в 2025 году. Однако китайское СМИ South China Morning Post, ссылаясь на источники в армии страны, называет другие сроки. Как оказалось, H-20 могут показать уже на Международной авиационно-космической выставке в городе Чжухай.

Стоит отметить, что крупицы информации о новом самолёте появляются ещё с 2016 года. Известно, что бомбардировщик будет построен по схеме «летающее крыло». Скорость самолёта будет достигать более 1000 км/ч, а максимальная дальность полёта — более 8,5 тысячи км. H-20 сможет доставлять и обычное оружие, и ядерное.