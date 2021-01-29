Китай выпустит копию бомбардировщика Су-34

«Российская газета» напомнила, что в Китае уже давно налажено производство клонов российских истребителей Су-27 и Су-33. Поэтому есть вероятность, что Су-34 тоже скопируют.

Эксперты также рассказали, что изображения нового китайского истребителя-бомбардировщика напоминают им двухместный Су-27 КУБ, созданный в 90-е годы. Этот самолёт, впрочем, не стали выпускать серийно.