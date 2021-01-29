Наука и технологии
Сегодня 15:47
Китай выпустит копию бомбардировщика Су-34
Появились изображения самолёта
В сети появились изображения перспективного китайского истребителя-бомбардировщика нового поколения. Он может оказаться копией российского Су-34.
«Российская газета» напомнила, что в Китае уже давно налажено производство клонов российских истребителей Су-27 и Су-33. Поэтому есть вероятность, что Су-34 тоже скопируют.
Эксперты также рассказали, что изображения нового китайского истребителя-бомбардировщика напоминают им двухместный Су-27 КУБ, созданный в 90-е годы. Этот самолёт, впрочем, не стали выпускать серийно.
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Новый китайский истребитель-бомбардировщик должен будет заменить Xian JH-7 Народно-освободительной армии Китая. Эти самолёты используют технологии 70-х годов.
Недавно в китайском ролике Военно-воздушных сил (ВВС) всплыл внешний вид стратегического бомбардировщика H-20. Эксперты уже сравнили его с американскими B-2 и В-21.