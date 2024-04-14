Китай вытеснит американских производителей из телекоммуникационной системы

По данным WSJ, чиновники приказали крупнейшим операторам связи страны отказаться от использования иностранных процессоров в своих сетях к 2027 году. Этот шаг, предпринятый Министерством промышленности и информационных технологий Китая, направлен на ускорение процесса удаления американских чипов из телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Ранее достижению этой цели препятствовало отсутствие качественных альтернатив от китайских чипмейкеров. Однако недавние улучшения в производительности и стабильности отечественных чипов позволили операторам связи все чаще выбирать местные решения. Ожидается, что этот сдвиг существенно повлияет на Intel и AMD, которые доминируют на рынке основных сетевых процессоров в Китае и во всем мире.