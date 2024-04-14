Китай вытеснит американских производителей из телекоммуникационной системы

Опубликовано 14 апреля 2024, 23:05
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Китай вытеснит американских производителей из телекоммуникационной системыТому есть
Китай наращивает усилия по замене иностранных технологий в своих телекоммуникационных системах, уделяя особое внимание вытеснению американских чипмейкеров, таких как Intel и AMD.
По данным WSJ, чиновники приказали крупнейшим операторам связи страны отказаться от использования иностранных процессоров в своих сетях к 2027 году. Этот шаг, предпринятый Министерством промышленности и информационных технологий Китая, направлен на ускорение процесса удаления американских чипов из телекоммуникационной инфраструктуры страны.
Ранее достижению этой цели препятствовало отсутствие качественных альтернатив от китайских чипмейкеров. Однако недавние улучшения в производительности и стабильности отечественных чипов позволили операторам связи все чаще выбирать местные решения. Ожидается, что этот сдвиг существенно повлияет на Intel и AMD, которые доминируют на рынке основных сетевых процессоров в Китае и во всем мире.