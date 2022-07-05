Китай закрывает двери: AliExpress поднял курс доллара до 71 рубля

Сегодня доллар и евро в целом отыграли падение. На бирже американская валюта на момент публикации новости продаётся за более чем 62 рубля. Ещё вчера, 4 июля, курс составлял 57 рублей.

У AliExpress скачок тоже оказался довольно резким. Утром, судя по данным Helpix, курс составлял 62,7 рубля. Маркетплейс, впрочем, всегда устанавливает показатели выше, чем у ЦБ, поэтому ситуация не удивляет.