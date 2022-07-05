Китай закрывает двери: AliExpress поднял курс доллара до 71 рубля

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Китай закрывает двери: AliExpress поднял курс доллара до 71 рубляУвидим ли мы ещё раз курс в 55 рублей?
Кажется, аттракцион выгодных покупок в долларах на AliExpress свернулся на неопределённое время. После падения курса до 55 рублей за доллар в маркетплейсе начался рост. Сегодня курс составляет уже 71 рубль.
А если быть точнее, стоимость одного доллара на AliExpress равна 71,30 рубля.
Сегодня доллар и евро в целом отыграли падение. На бирже американская валюта на момент публикации новости продаётся за более чем 62 рубля. Ещё вчера, 4 июля, курс составлял 57 рублей.
У AliExpress скачок тоже оказался довольно резким. Утром, судя по данным Helpix, курс составлял 62,7 рубля. Маркетплейс, впрочем, всегда устанавливает показатели выше, чем у ЦБ, поэтому ситуация не удивляет.
Ранее мы писали, как AliExpress убрал возможность покупать товары в приложении напрямую долларами с Qiwi-кошелька, что было выгоднее.
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