Китай заподозрил Илона Маска в шпионаже через машины Tesla

В связи с подозрениями китайские власти рекомендовали ограничить использование электрокаров Tesla военными, сотрудниками стратегических предприятий и чиновниками.

Сообщается, что китайские власти испытывают тревогу из-за камер, установленных в машинах. Они могут собирать и хранить фото и видео в постоянном режиме. Кроме того, китайские власти беспокоит сбор информации о маршрутах электромобилей, а также синхронизация электрокаров со смартфонами. В правительстве КНР считают, что эти данные могут отправляться в США.

Компания Илона Маска же заявляла, что выполняет все требования китайского законодательства по данным пользователей.