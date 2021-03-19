Наука и технологии
Сегодня в 18:54
Китай заподозрил Илона Маска в шпионаже через машины Tesla
Китайские чиновники больше не могут пользоваться этими электрокарами
Китай заподозрил Илона Маска в передаче данных с электромобилей Tesla американским властям. Китайское правительство заявило, что машины американского производителя могут представлять угрозу национальной безопасности страны.
В связи с подозрениями китайские власти рекомендовали ограничить использование электрокаров Tesla военными, сотрудниками стратегических предприятий и чиновниками.
Сообщается, что китайские власти испытывают тревогу из-за камер, установленных в машинах. Они могут собирать и хранить фото и видео в постоянном режиме. Кроме того, китайские власти беспокоит сбор информации о маршрутах электромобилей, а также синхронизация электрокаров со смартфонами. В правительстве КНР считают, что эти данные могут отправляться в США.
Компания Илона Маска же заявляла, что выполняет все требования китайского законодательства по данным пользователей.