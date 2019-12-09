Китай запретил госслужащим американские ноутбуки в отместку за санкции против Huawei

Власти заявили, что госучреждения страны должны перейти на отечественную продукцию в течение ближайших трёх лет. По предварительным оценках, заменить придётся 20–30 млн единиц компьютерной техники. Происходить переход будет постепенно. Сначала, в 2020 году, будет заменено 30% техники, в 2021 — 50%, а в 2022 — всё остальное.

Таким решением китайские власти убивают двух зайцев: отвечают на санкции США и подводят основу для технологической независимости страны от зарубежных поставщиков.