Наука и технологии
Сегодня 18:19
Китай запретил госслужащим американские ноутбуки в отместку за санкции против Huawei
Теперь они перейдут на отечественную технику
Китайские власти запретили госучреждениям использовать зарубежную компьютерную технику и программное обеспечение. В частности речь идёт об устройствах от американских HP и Dell и программах от Microsoft. Ранее эти компании получили предупреждения о возможных ограничениях со стороны Китая в ответ на санкции США против Huawei.
Власти заявили, что госучреждения страны должны перейти на отечественную продукцию в течение ближайших трёх лет. По предварительным оценках, заменить придётся 20–30 млн единиц компьютерной техники. Происходить переход будет постепенно. Сначала, в 2020 году, будет заменено 30% техники, в 2021 — 50%, а в 2022 — всё остальное.
Таким решением китайские власти убивают двух зайцев: отвечают на санкции США и подводят основу для технологической независимости страны от зарубежных поставщиков.