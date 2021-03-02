Китай запретит майнинг в регионе с дешёвым электричеством

Сейчас во Внутренней Монголии осуществляется 8% от всей добычи биткойна в мире. Власти региона, похоже, предпочли бы, чтобы всё было по-другому. Их новые меры направлены на сокращение внутреннего потребления энергии примерно на 1,9% к концу 2021 года. Возможно, они уже оказали влияние на криптовалютные рынки.

Отмечается, что, вероятно, власти Внутренней Монголии хотят отдать приоритет другим более традиционным отраслям, таким как плавка металлов.

На момент публикации новости, по данным CoinMarketCap, биткойн торгуется на уровне $47 782.