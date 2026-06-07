Китай запустил центр космических вычислений для ИИ

Новая организация расположена в Пекинской зоне экономико-технологического развития E-Town. Проект поддерживает консорциум во главе с Национальным парком инноваций в сфере информационных технологий, созданным при участии Министерства промышленности и информационных технологий КНР и властей Пекина.

Институт сосредоточится на исследованиях космических вычислительных чипов, лазерной связи между спутниками, космической энергетики и стандартов безопасности для космических систем. Также заявлена цель создать и вывести на орбиту экспериментальный спутник до конца 2028 года.

Запуск проекта происходит на фоне растущей конкуренции Китая и США в сфере искусственного интеллекта и космических технологий.