Китай запустил центр космических вычислений для ИИ

Опубликовано 07 июня 2026, 06:261 мин.
Китай запустил центр космических вычислений для ИИПроект рассчитан до 2028 года
Китай усиливает развитие искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. В Пекине начал работу государственный Научно-исследовательский институт космических интеллектуальных вычислений, который займется разработками в области космических вычислительных систем.
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Новая организация расположена в Пекинской зоне экономико-технологического развития E-Town. Проект поддерживает консорциум во главе с Национальным парком инноваций в сфере информационных технологий, созданным при участии Министерства промышленности и информационных технологий КНР и властей Пекина.
Институт сосредоточится на исследованиях космических вычислительных чипов, лазерной связи между спутниками, космической энергетики и стандартов безопасности для космических систем. Также заявлена цель создать и вывести на орбиту экспериментальный спутник до конца 2028 года.
Запуск проекта происходит на фоне растущей конкуренции Китая и США в сфере искусственного интеллекта и космических технологий.