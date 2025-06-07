Китай запустил четвёртую секретную группу спутников для мегасозвездия Guowang

Опубликовано 07 июня 2025, 08:151 мин.
Китай запустил четвёртую секретную группу спутников для мегасозвездия GuowangДелают успехи
5 июня Китай запустил четвёртую группу спутников для своей системы Guowang, предназначенной для предоставления интернета из космоса. Ракета Long March 6A стартовала с космодрома Тайюань в 00:45 по Пекину.
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Подробности о количестве спутников, их задачах и характеристиках пока не раскрываются. По данным китайской корпорации CASC, спутники успешно вышли на заданную орбиту. Из-за секретности проекта предполагается, что аппараты могут иметь как гражданское, так и военное назначение.
Система Guowang будет включать почти 13 000 спутников на разных орбитах и использовать новейшие технологии передачи данных, включая лазерные связи между спутниками. Она будет обслуживать как государственные, так и коммерческие нужды — например, обеспечивать широкополосный интернет.
Запуск стал уже 33-м по счёту орбитальным стартом Китая в 2025 году.