Китай запустил четвёртую секретную группу спутников для мегасозвездия Guowang

Подробности о количестве спутников, их задачах и характеристиках пока не раскрываются. По данным китайской корпорации CASC, спутники успешно вышли на заданную орбиту. Из-за секретности проекта предполагается, что аппараты могут иметь как гражданское, так и военное назначение.

Система Guowang будет включать почти 13 000 спутников на разных орбитах и использовать новейшие технологии передачи данных, включая лазерные связи между спутниками. Она будет обслуживать как государственные, так и коммерческие нужды — например, обеспечивать широкополосный интернет.

Запуск стал уже 33-м по счёту орбитальным стартом Китая в 2025 году.