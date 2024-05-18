Китай запустил новейший тайный спутник Shiyan

Подробности о Shiyan-23 остаются скудными. Китайские власти не предоставили никаких изображений спутника и лишь сообщили, что он будет использоваться для «мониторинга космической среды». Такая расплывчатость характерна для серии Shiyan, что в переводе означает «эксперимент».

За последние два десятилетия Китай запустил не менее 36 спутников Shiyan, некоторые из которых совершали «необычные маневры», сообщает SpacePolicyOnline. Последний запуск стал 522-м полетом китайских ракет-носителей серии Long March.

Китай проводит амбициозную космическую кампанию, намереваясь осуществить около 100 полетов в этом году. Среди них — миссия по возвращению лунных образцов.