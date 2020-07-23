Китай запустил первую марсианскую миссию

Запуск произошёл в 7:45 по московскому времени с китайского космодрома Вэньчан на острове Хайнань. «Тяньвэнь-1» включает в себя орбитальный аппарат и посадочную платформу с марсоходом. Зонд должен достичь Марса 11 февраля 2021 года.

Аппарат успешно вышел на заданную орбиту уже через 36 минут после запуска. Это событие стало началом первого этапа исследования Китаем других планет, как сообщает Государственное космического управление КНР.

«Тяньвэнь-1» будет искать на Марсе следы жизни и изучать возможность колонизации планеты человеком. Ранее Китай уже пытался запустить аппарат «Инхо-1» с российской станцией «Фобос-Грунт», но запуск был неуспешным.