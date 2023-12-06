Китай запустил первую в мире атомную электростанцию четвертого поколения

Разработанный в сотрудничестве с China Huaneng Group, Университетом Цинхуа и Китайской национальной ядерной корпорацией, этот передовой проект в провинции Шаньдун знаменует собой квантовый скачок в развитии технологий атомной энергетики.

HTGR, вершина ядерных технологий четвертого поколения, ставит во главу угла безопасность, способную оставаться без риска расплавления или утечки радиоактивных веществ даже при отсутствии охлаждающих мощностей. Чжан Цзуои, главный конструктор программы HTGR, подчеркивает первостепенную важность этой функции безопасности.

В проекте участвовало более 500 компаний, что позволило достичь сильного показателя локализации оборудования для АЭС - 90 %. Чжан Яньсюй, официальный представитель проекта, подчеркивает важность этой вехи в развитии ядерной энергетики Китая с точки зрения безопасности, научного мастерства и технологических инноваций.