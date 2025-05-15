Китай запустил первые спутники для крупнейшей сети космических вычислений

Проект, названный «Созвездие трёх тел», реализуется стартапом ADA Space и Zhejiang Lab. Впервые в мире спутники будут выполнять обработку данных прямо на орбите, снижая зависимость от наземных вычислительных центров. Это позволит быстрее анализировать информацию, например, для научных исследований или мониторинга Земли.

Спутники оснащены ИИ для обработки больших объёмов данных в реальном времени. Проект может иметь экономические и военные перспективы, усиливая конкуренцию с США, где подобные технологии только тестируются. Партнёрами выступают компании SoftStone и Kep Metrix, обеспечивающие наземную инфраструктуру для ИИ.