Китай запустил первый в мире сверхпроводящий токамак HH70

Уменьшение размеров токамака HH70 и снижение затрат на его производство могут проложить путь к созданию более коммерчески жизнеспособных термоядерных реакторов в будущем, что может произвести революцию в производстве энергии, пишет CGTN.

Прогресс Китая в создании HH70 демонстрирует техническую осуществимость высокотемпературных сверхпроводящих токамаков, имеющих решающее значение для реализации устойчивых и безвредных для климата источников энергии.

В перспективе Energy Singularity намерена построить токамак следующего поколения к 2027 году, а к 2030 году - демонстрационную электростанцию.