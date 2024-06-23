Китай запустил первый в мире сверхпроводящий токамак HH70

Опубликовано 23 июня 2024, 09:00
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Китай запустил первый в мире сверхпроводящий токамак HH70Для термоядерного синтеза
Китай достиг прорыва в области термоядерных технологий, успешно завершив строительство и запустив в эксплуатацию первый в мире полностью высокотемпературный сверхпроводящий токамак HH70 в Шанхае. Разработанный компанией Energy Singularity, HH70 является не только первым в своем роде устройством с магнитной системой из высокотемпературных сверхпроводящих материалов, но и устанавливает рекорд по самой быстрой разработке такого устройства.
Уменьшение размеров токамака HH70 и снижение затрат на его производство могут проложить путь к созданию более коммерчески жизнеспособных термоядерных реакторов в будущем, что может произвести революцию в производстве энергии, пишет CGTN.
Прогресс Китая в создании HH70 демонстрирует техническую осуществимость высокотемпературных сверхпроводящих токамаков, имеющих решающее значение для реализации устойчивых и безвредных для климата источников энергии.
В перспективе Energy Singularity намерена построить токамак следующего поколения к 2027 году, а к 2030 году - демонстрационную электростанцию.