Китай запустил спутники для тестирования лазерных линий связи

Спутники являются частью «высокоскоростной системы». Хотя китайское космическое агентство CASC не предоставило подробных спецификаций, обозначение спутников позволяет предположить, что они предназначены для тестирования лазерной связи между спутниками. Американская космическая служба подтвердила, что спутники были выведены на три различные орбиты высотой от 791 км до 1 160 км.

Этот запуск поддерживает планы Китая по созданию спутниковых группировок Guowang и Qianfan, которые будут использовать межспутниковую лазерную связь для улучшения глобального покрытия и уменьшения разрывов в зоне действия наземных станций.