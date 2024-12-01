Китай запустил в космос тестовые спутники. Какая у них цель

Long March 12, разработанная Шанхайской академией технологий космических полетов при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), является самой широкой китайской ракетой на сегодняшний день, ее диаметр составляет 3,8 метра. Такая конструкция позволяет перевозить на 30% больше топлива, чем предыдущие модели, что увеличивает ещё и грузоподъемность. Она может доставить 12 тонн на низкую околоземную орбиту и более 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту.

Усилия Китая являются частью более широких целей, включая обеспечение высадки экипажа на Луну к 2030 году и расширение «глобального космического присутствия» страны.