Китай запустил в космос тестовые спутники. Какая у них цель

Опубликовано 01 декабря 2024, 13:301 мин.
Китай запустил в космос тестовые спутники. Какая у них цельРакета Long March 12 с тестовыми спутниками для широкополосной связи
В субботу Китай успешно запустил свою ракету Long March 12. Ракета, 62-метровая, поднялась с космодрома Вэньчан на Хайнане в 10:25 вечера по местному времени, неся на борту два спутника для технологических испытаний. Подробности о спутниках не разглашаются, но СМИ пишут, что они связаны с технологиями широкополосной связи.
Long March 12, разработанная Шанхайской академией технологий космических полетов при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), является самой широкой китайской ракетой на сегодняшний день, ее диаметр составляет 3,8 метра. Такая конструкция позволяет перевозить на 30% больше топлива, чем предыдущие модели, что увеличивает ещё и грузоподъемность. Она может доставить 12 тонн на низкую околоземную орбиту и более 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту.
Усилия Китая являются частью более широких целей, включая обеспечение высадки экипажа на Луну к 2030 году и расширение «глобального космического присутствия» страны.