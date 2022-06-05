Китай запустил в космос трёх человек

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Китай запустил в космос трёх человекОни будут завершать строительство китайской космической станции
Сегодня, 5 июня, Китай запустил к Национальной космической станции космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту. Среди них — первая в истории Китая женщина-космонавт.
Корабль на орбиту вывела ракета-носитель Long March-2 F. После стыковки со станцией тайконавты должны будут провести там полгода. Во время этого срока специалисты займутся завершением строительства. В будущем к станции хотят присоединить ещё два модуля — «Вэньтян» и «Мэнтян».
На станцию отправились Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян — первая китаянка, которая в 2012 году отправилась в космос.
Напомним, китайская космическая станция «Тяньгун» — третья в истории космонавтики многомодульная станция после «Мир» и МКС. На днях тайконавтка Ван Япин показала, каково мыть голову в невесомости.