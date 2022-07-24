Китай запустил второй модуль для орбитальной станции «Тяньгун»

Модуль длиной 17,9 метра вскоре сравняется по орбите с первым модулем китайской космической станции "Тяньхэ", который был запущен в апреле 2021 года. Ожидается, что "Вэньтянь" сблизится и пристыкуется к порту, прикрепленному к "Тяньхэ", позднее.

Вэньтянь, что буквально означает "стремление к небесам", является вторым из трех модулей, запланированных к запуску Китаем. Третий, названный Мэнтянь, планируется запустить в октябре, и он завершит Т-образную космическую станцию Тяньгун. С учетом космического корабля с экипажем "Шэньчжоу" и грузового корабля "Тяньчжоу", пристыкованных к станции, готовая станция "Тяньгун" будет примерно на 20% массивнее Международной космической станции, масса которой составляет около 460 тонн.

Три астронавта миссии "Шэньчжоу-14" в настоящее время находятся на борту "Тяньхэ" в ожидании прибытия нового модуля. По данным китайских государственных СМИ, в ближайшем будущем эта троица проведет первую живую научную лекцию с "Вэньтяня" после испытаний.