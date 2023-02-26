Китай запустит 13 тысяч спутников, чтобы «подавить» Starlink Илона Маска

Проект имеет кодовое название GW, но что означают эти буквы, неясно. В спутниковую группировку войдут 12 992 аппарата, принадлежащих недавно созданной China Satellite Network Group Co. График запуска этих спутников остаётся неизвестным, но исследователи говорят, что группировка GW, скорее всего, будет развёрнута быстро, «до завершения Starlink».

Китайские спутники также могут быть размещены на «орбитах, до которых группировка Starlink ещё не дошла», — добавили учёные. Так они якобы даже «подавят» проект Илона Маска.