Китай запустит две сотни спутников с искусственным интеллектом

Китай развернёт в 2021 году на орбите Земли группировку спутников с искусственным интеллектом для наблюдения за земной поверхностью. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Группа спутников названа Leo в честь созвездия Льва. В неё войдут 192 космических аппарата серии «Яогань». Система искусственного интеллекта сможет самостоятельно анализировать снимки земной поверхности, выявлять дефекты или искажения изображения. В результате, передаватся на Землю будут только те изображения, которые представляют высокую ценность для заказчиков.

Также блоки управления смогут автоматически управлять движением и при необходимости корректировать его. В репортаже отмечается: «Можно сказать, что спутники до сих пор остаются дистанционно управляемыми устройствами, то есть у них нет функции автопилотирования. Ожидается, что разработчики оснастят систему Leo такой способностью».

Система Leo будет использоваться для экологического мониторинга и наблюдения за земной поверхностью, предупреждения стихийных бедствий, а также контроля транспортных потоков.