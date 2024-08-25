Китай запустит передовую сеть мониторинга космической погоды

CMP объединяет данные примерно 300 приборов, обеспечивая непрерывный мониторинг во всех слоях солнечно-земной среды. Она построена по архитектуре «одна цепь, три сети и четыре фокуса». «Цепь» включает в себя оптические, радио- и геомагнитные приборы, которые отслеживают погодные явления от Солнца до Земли. «Три сети» охватывают ионосферу, геомагнитное поле и атмосферу Земли, а «четыре фокуса» нацелены на конкретные места, включая полюса, средние и низкие широты Китая и Тибетское нагорье.

CMP значительно расширит возможности ученых по прогнозированию и реагированию на солнечные бури и другие явления космической погоды.