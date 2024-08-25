Китай запустит передовую сеть мониторинга космической погоды

Опубликовано 25 августа 2024, 08:15
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Китай запустит передовую сеть мониторинга космической погодыУже к концу года
Китай намерен совершить прорыв в прогнозировании космической погоды, запустив в этом году проект «Китайский меридиан» (CMP). Эта комплексная наземная сеть наблюдения будет отслеживать космическую среду от Солнца до атмосферы Земли, предоставляя критически важные данные для защиты астронавтов, спутников и даже наземных систем, таких как электросети, от солнечных «возмущений».
CMP объединяет данные примерно 300 приборов, обеспечивая непрерывный мониторинг во всех слоях солнечно-земной среды. Она построена по архитектуре «одна цепь, три сети и четыре фокуса». «Цепь» включает в себя оптические, радио- и геомагнитные приборы, которые отслеживают погодные явления от Солнца до Земли. «Три сети» охватывают ионосферу, геомагнитное поле и атмосферу Земли, а «четыре фокуса» нацелены на конкретные места, включая полюса, средние и низкие широты Китая и Тибетское нагорье.
CMP значительно расширит возможности ученых по прогнозированию и реагированию на солнечные бури и другие явления космической погоды.