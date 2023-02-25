Китай зарегистрировал больше патентов на чипы, чем США

В целом, в 2022 году было подано рекордное количество патентов, связанных с микроэлектроникой, — 69 190. Это на 59 % больше, чем всего пять лет назад (43 380). Это показывает, насколько быстро развивается отрасль.

Китайцы подали 18 223 заявки (55%). Компании из США заняли второе место с 26%. На Великобританию приходится 179 патентов, или 0,26% от общего числа. Тайваньская TSMC стала крупнейшим индивидуальным регистратором с 4793 патентами или 7%.