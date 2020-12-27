Китай засудит создателей AliExpress за монополизм

В прошлом месяце регуляторы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group. Это стало одной из мер по борьбе с антиконкурентными поведением в технологическом секторе Китая.

Сейчас регулятора интересует практика Alibaba по принуждению продавцов подписывать эксклюзивные контракты. Речь идёт о политике «выберите одно из двух», которая требует от партнёров Alibaba не работать с конкурентами компании. Эта политика породила много жалоб и исков за последние годы.

И Alibaba, и Ant Group уже заявили, что будут соблюдать все нормативные требования. Но если компании всё же обвинят в монополизме, им придётся заплатить штраф в размере 10% от годового дохода.