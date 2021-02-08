Наука и технологии
Сегодня в 20:26
Китайцам безвозмездно раздадут $1,5 млн в цифровой валюте
Они смогут потратить их в магазинах
Власти Пекина на экспериментальной основе раздадут людям $1,5 млн в цифровой валюте. Жители смогут потратить их в некоторых магазинах во время новогодних праздников с 10 по 17 февраля.
Всего среди жителей Пекина разыграют 50 тысяч ваучеров номиналом 200 юаней (около 2,3 тысячи рублей). Так власти протестируют цифровую валюту, выпущенную Народным банком Китая. Подобные эксперименты уже проводились в Шэньчжэне и Сучжоу.
Цифровой валютой можно будет расплачиваться через Alipay и WeChat Pay, например. Она отличается от биткоина, поскольку контролируется централизованно.
Ранее Центробанк России заявил о намерении создать цифровой рубль. Глава Банка России даже говорила, что цифровыми рублями смогут выплачивать пенсии.