Китайцам безвозмездно раздадут $1,5 млн в цифровой валюте

Всего среди жителей Пекина разыграют 50 тысяч ваучеров номиналом 200 юаней (около 2,3 тысячи рублей). Так власти протестируют цифровую валюту, выпущенную Народным банком Китая. Подобные эксперименты уже проводились в Шэньчжэне и Сучжоу.

Цифровой валютой можно будет расплачиваться через Alipay и WeChat Pay, например. Она отличается от биткоина, поскольку контролируется централизованно.

Ранее Центробанк России заявил о намерении создать цифровой рубль. Глава Банка России даже говорила, что цифровыми рублями смогут выплачивать пенсии.