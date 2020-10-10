Китайцам раздадут криптовалюту для покупок в торговых центрах

Всего будет выдано криптовалюты на сумму $1,5 млн. Цифровой юань выпустил Народный банк Китая. Эти деньги перечислят на электронные кошельки китайцев. Конечно, получат их не все, а некоторые счастливчики из участников лотереи. Чтобы присоединиться к ним, нужно предоставить контактные данные и информацию по ID-карте.

Криптовалюту получат 50 тысяч китайцев. Им придёт юаней на сумму $30. Эти деньги можно будет потратить с 12 по 18 октября в магазинах-партнёрах — всего 3389 торговых точек. Вывести средства с кошелька нельзя будет. Организатор лотереи — Муниципальная администрация киберпространства Шэньчжэня.