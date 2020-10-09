Китайцам разрешили посещать YouTube и другие запрещённые сайты

Tuber появился в китайских магазинах приложений сторонних производителей. Пока он доступен только для Android, но скоро появится поддержка iOS. На главной странице браузера размещена лента с видеороликами из YouTube и блок, через который можно посетить многие западные сайты, в том числе Facebook, Twitter, Instagram, Google.

Некоторые уже успели назвать появление браузера шагом вперёд для китайского интернета. Однако здесь не всё так однозначно. Китайцы могут посетить только цензурированную версию указанных сайтов. На YouTube, например, нельзя найти видео по ключевым словам «Тяньаньмэнь» и «Си Цзиньпин», которые относятся к чувствительным для китайских властей темам.

Кроме того, использовать Tuber можно только, пройдя регистрацию по китайскому номеру телефона. А через него, естественно, можно вычислить личность пользователя. Платформа может заблокировать профили китайцев и передать их данные властям, если они будут просматривать или делиться нежелательным контентом.

Пока не до конца ясно, кто именно создал браузер, но оператор официального сайта Tuber принадлежит «дочке» крупнейшей китайской компании по кибербезопасности Qihoo 360.