Китайцам удалось атаковать электронную почту сотрудников Конгресса США

Опубликовано 09 января 2026, 19:271 мин.
Китайцам удалось атаковать электронную почту сотрудников Конгресса СШАРасследование идёт
По информации СМИ, китайские хакеры попытались получить доступ к электронной почте сотрудников нескольких комитетов Палаты представителей США. Расследование только началось, поэтому подробности пока не раскрываются.
© Ferra.ru
Financial Times сообщило, что атаки могли затронуть комитеты по иностранным делам, разведке и вооружённым силам. По данным газеты, за взломами могла стоять хакерская группа Salt Typhoon, связанная якобы с китайскими государственными структурами. Эта группа стала известна в 2024 году после атак на телеком-компании по всему миру. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Неизвестно, какие именно сотрудники стали целью атак и удалось ли злоумышленникам получить доступ к содержимому писем.
Китайские власти отвергли обвинения.